fondazione fiera milano aula lombardia ratifica nomina bozzetti

Giovanni Bozzetti è il nuovo presidente della Fondazione Fiera Milano. Succede a Enrico Pazzali, il manager che si era autosospeso dal suo ruolo perché al centro di un'indagine su presunti dossieraggi e che era tornato a guidare la Fondazione a giugno per approvare il bilancio prima della scadenza del suo incarico. La nomina di Bozzetti è stata ratificata dal Consiglio regionale della Lombardia, approvata con 43 voti a favore e 2 contrari (23 Consiglieri non hanno partecipato al voto). Classe 1967, cremonese di Soresina, Bozzetti è laureato in Cattolica e, dal 2013, insegna Turismo culturale e Sviluppo del territorio presso la stessa Università Cattolica.

