Fondazione ENEA Tech e Biomedical investe in Recornea per rivoluzionare il trattamento del cheratocono

Fondazione ENEA Tech e Biomedical annuncia un investimento di 450.000 euro in Recornea, start-up innovativa con sede a Trieste attiva nel settore medtech oftalmico.¬†Fondata nel 2019, Recornea sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate per il trattamento delle malattie oculari. Il suo prodotto di punta √® il Grosso Implant, il primo impianto intracorneale mini-invasivo in nitinolo, pensato per correggere le deformazioni della cornea causate dal cheratocono, una patologia progressiva che colpisce la vista e pu√≤ portare a gravi distorsioni visive. Il Grosso Implant √® progettato per ripristinare la curvatura fisiologica della cornea attraverso una sofisticata struttura reticolare a forma di cupola, composta da un anello periferico e una trama interna di fasci intersecanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Fondazione ENEA Tech e Biomedical investe in Recornea per rivoluzionare il trattamento del cheratocono

In questa notizia si parla di: recornea - fondazione - enea - tech

Fondazione Enea Tech e Biomedical investe in Recornea - (Adnkronos) ‚Äď Fondazione Enea Tech e Biomedical annuncia un investimento di 450mila euro in Recornea, startup innovativa con sede a Trieste, attiva nel settore medtech oftalmico.

Fondazione Enea Tech e Biomedical investe in Recornea; ?Fondazione ENEA Tech e Biomedical investe in Recornea. Un'importante rivoluzione per il trattamento del chera; Fondazione Enea Tech e Biomedical comunicano un investimento in Recornea.

Fondazione Enea Tech e Biomedical investe in Recornea - La startup innovativa con sede a Trieste attiva nel settore medtech oftalmico sarà sostenuta con 450mila euro. Scrive msn.com

Fondazione ENEA Tech e Biomedical investe in Recornea per rivoluzionare il trattamento del cheratocono - Fondazione ENEA Tech e Biomedical annuncia un investimento di 450. Come scrive iltempo.it