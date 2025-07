Fol in Fest in Alta Val Tidone César Brie emoziona con Moriremo domani

“Moriremo domani” è il titolo, ad effetto, dello spettacolo teatrale che giovedì sera ha animato e richiamato il pubblico in piazza della Chiesa nella localitĂ di Nibbiano (nel comune di Alta Val Tidone). L’evento rientra nel programma della quarta edizione del Fol in Fest 2025, iniziato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un sentiero tra storia e cultura: in alta Valdarda il Fol in Fest celebra il solstizio d’estate - Il primo dei tre appuntamenti di anteprima del Fol in Fest si avvicina. Sabato 21 giugno ci si immerge nella storia, nella cultura e nel paesaggio dell’alta Valdarda con la camminata archeologica intorno all’Abbazia di Tolla nel comune di Morfasso morgin occasione del solstizio d’estate.

