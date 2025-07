Foglie di alloro | simbolo di forza e benessere naturale

Il profumo è intenso, la forma elegante, la storia millenaria. Le foglie di alloro, verdi, lucide, coriacee, non sono solo un’erba aromatica da usare in cucina. Sono un simbolo. Di vittoria, protezione, purificazione. Nell’antica Roma incoronavano gli eroi, nei rituali mediterranei servivano per scacciare l’energia negativa, nelle case di campagna profumavano armadi e credenze. Oggi, cingono la testa di chi si è appena laureato. Oggi si parla sempre più spesso delle proprietà curative dell’alloro, riscoprendone il potere digestivo, antinfiammatorio, rilassante. Ma a cosa servono esattamente le foglie di alloro? E come utilizzarle per ottenere benefici concreti nella vita quotidiana? Le sue applicazioni pratiche e gli effetti su corpo e mente sono molteplici. 🔗 Leggi su Amica.it

