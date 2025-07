Focolai di morbillo nel mondo l’allarme dei medici in Italia | Prima di andare all’estero verificare lo status vaccinale

La recrudescenza registrata nel mondo della malattia del morbillo preoccupa gli esperti in Italia. Ecco i consigli dei medici prima di effettuare viaggi internazionali. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha fatto sapere che dall’inizio del 2025 sono stati notificati in Italia al sistema di sorveglianza 391 casi di morbillo. Focolai della malattia sono in corso in tutto il mondo. È quindi raccomandata una verifica del proprio status vaccinale. – Notizie.com Nel dettaglio, l’ultimo bollettino dell’Iss ha parlato di 52 casi registrati nel solo mese di giugno, in calo rispetto ai 71 di maggio. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Focolai di morbillo nel mondo, l’allarme dei medici in Italia: “Prima di andare all’estero verificare lo status vaccinale”

Morbillo: 52 casi segnalati a giugno Secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità , nel mese di giugno 2025 sono stati segnalati 52 nuovi casi di morbillo in Italia, per un totale di 391 casi dall'inizio dell'anno. Le Regioni più colpite sono #Lombar

