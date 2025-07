' Flotilla arriverà ad Ashdod rimpatrio per gli attivisti'

Gli attivisti - tra cui due italiani - della nave Handala di Freedom Flotilla, che si sta dirigendo verso Gaza "con rischi di sicurezza elevati per i civili a bordo legati alla guerra", sbarcheranno nel weekend al porto israeliano di Ashdod. "A seguire, le autorità locali attiveranno le procedure previste dalla normativa israeliana in materia di rimpatrio ". Lo riferiscono all'ANSA fonti qualificate. L'ambasciata italiana a Tel Aviv, in raccordo con la Farnesina, sta monitorando il viaggio degli attivisti che all'arrivo ad Ashdod saranno accolti da funzionari dell'ambasciata che forniranno ai due connazionali l'assistenza necessaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti'

In questa notizia si parla di: attivisti - flotilla - ashdod - rimpatrio

Malta, nave dell'ong Freedom Flotilla bombardata da un drone, trasportava aiuti umanitari diretti a Gaza, gli attivisti: "È stato Israele" - VIDEO - L'attacco del drone ha provocato una breccia nello scafo e un incendio Nella notte tra giovedì e venerdì, un’imbarcazione carica di aiuti umanitari destinati a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta.

Attivisti Pro Palestina protestano contro il sequestro della nave di Freedom Flotilla: due cortei a Milano - Oggi a Milano gli attivisti Propal hanno organizzato due cortei per protestare contro il sequestro della nave Madleen, l'imbarcazione dell'organizzazione Freedom Flottilla Coalition diretta a Gaza carica di aiuti umanitari, che questa mattina è stata sequestrata e dirottata da Israele.

Gaza, attivisti Freedom Flotilla gettano telefoni in mare: sulla barca anche Greta Thunberg - Un video ripreso dalle telecamere di sicurezza della barca a vela Madleen mostra i momenti concitati a bordo nei minuti precedenti all’abbordaggio dell’imbarcazione da parte dei militari israeliani nelle acque internazionali di fronte a Gaza, che gli attivisti della Freedom Flotilla volevano raggiungere, forzando il blocco navale per consegnare aiuti alla popolazione palestinese.

'Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti'; 'Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti'; 'Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti'.

'Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

La Freedom Flotilla ci riprova: da Siracusa la Handala salpa verso Gaza - Un mese dopo il blitz che ha portato al blocco della Madleen, su cui erano imbarcate anche l’attivista Greta Thunberg e l’eurodeputata Rima Hassan, al via una ... Scrive msn.com