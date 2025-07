Florentino Luis Juve | se non dovesse arrivare Hjulmand… Il nome del portoghese non esce dai radar di Comolli La situazione

Florentino Luis Juve: il nome del centrocampista portoghese non esce dai radar di Comolli nel caso in cui non dovesse arrivare Hjulmand. Il calciomercato Juve per il centrocampo si infiamma sull’asse con il Portogallo. Con la cessione di Douglas Luiz sempre più vicina, la dirigenza bianconera ha intensificato il casting per individuare l’erede perfetto da consegnare al tecnico Igor Tudor. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la lista dei desideri si è ristretta a pochi nomi principali, due provenienti da Lisbona: il sogno resta Morten Hjulmand, ma l’alternativa di lusso è Florentino Luis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Florentino Luis Juve: se non dovesse arrivare Hjulmand… Il nome del portoghese non esce dai radar di Comolli. La situazione

Luis Enrique inguaia la Juve: ritiro imminente - Luis Enrique complica i piani della Juve: il ritiro è stato appena ufficializzato, ora per i bianconeri cambia tutto.

Luis Henrique Inter, l’allarme dalla Francia: «Un fattore rallenta la trattativa, e c’è anche la Juve! I nerazzurri hanno un vantaggio importante ma…» - di Redazione Luis Henrique Inter, l’allarme dalla Francia: c’è anche la Juventus per l’esterno dell’Olympique Marsiglia! Le ultimissime.

Luis Henrique Inter, la Juve tenta lo scippo in stile Bremer? L’inserimento dei bianconeri è concreto e il Marsiglia spera… nell’asta! - di Redazione Luis Henrique Inter, la Juve tenta lo scippo in stile Bremer? L’inserimento dei bianconeri è concreto! Il punto sulla trattativa.

La #Juventus ha comunicato a #DouglasLuiz l'Intenzione di ascoltare offerte per lui e gli ha consigliato di trovare una soluzione. Dovesse uscire il brasiliano, la Juve é alla ricerca di un profilo da inserire a centrocampo, uno dei nomi che é stato fatto é qu

Se l'ultimo ricordo che avevate di questo ragazzo è quello del bambino accanto al padre mentre saluta i tifosi della Juve, allora siete ufficialmente vecchi. Tobias Del Piero, classe '07, ora ha 17 anni, fa il trequartista e giocherà in Serie D alla Sanremese.

Inter-Juve ai quarti del Mondiale per Club: si può. Le combinazioni per il Derby d'Italia a stelle e strisce; Cosa porta Douglas Luiz alla Juventus; Di Canio esclusivo: Juve, prenditi Zirkzee. Douglas Luiz, vi dico la verità .

Juve, un parametro 0 per Tudor: ha giocato nel Barcellona - La Juve prosegue nella campagna acquisti: in bianconero può arrivare un parametro zero, è stato un pilastro del Barcellona La Juventus ha una necessità di rinforzare la rosa: l’ha chiesto Igor Tudor a ... Si legge su informazione.it

Douglas Luiz non si presenta al raduno Juve, provvedimenti in arrivo. Poi sarà addio - Douglas Luiz non si presenta al raduno della Juventus: provvedimenti disciplinari in arrivo e futuro sempre più lontano da Torino. Lo riporta blitzquotidiano.it