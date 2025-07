Fiumefreddo di Sicilia in casa aveva una pistola lanciarazzi non dichiarata | denunciato un 21enne

Controlli mirati dei Carabinieri contro reati legati ad armi e droga. Continuano con intensità le operazioni dei Carabinieri nella provincia etnea, mirate a contrastare in modo efficace la diffusione di armi illegali e sostanze stupefacenti. Nell'ambito di questi servizi, i militari della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno denunciato un 21enne originario di Giarre per detenzione abusiva di armi, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. La scoperta durante una perquisizione domiciliare.

