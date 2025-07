Fissetture risultati trimestri semifinali e finali posizione canali TV flussi online e come acquistare i biglietti

2025-07-25 22:50:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Inghilterra sta difendendo il loro titolo mentre l’Euro 2025 femminile si svolge in 25 giorni in otto sedi nella 14a edizione del tanto atteso torneo. La Spagna, che ha battuto l’Inghilterra per 1-0 nella finale della Coppa del Mondo del 2023, ha iniziato come leggeri favoriti davanti alle leonesse, con artisti del calibro di Francia e finalisti del 2022 anche tra i principali contendenti. Le 16 squadre forniranno partite ogni giorno nei primi 11 giorni delle finali prima di sette giorni di partite a knockout. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: fissetture - risultati - trimestri - semifinali

FIFA Club World Cup 2025 Fissetture, programma, risultati, squadre e come guardare in TV e live streaming - 2025-06-13 22:45:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Ora ampliato a 32 squadre, la Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025 si svolgerà per quasi un mese negli Stati Uniti e presenti partecipanti da Asia, Africa, Nord e Centrale, Sud America, Oceania ed Europa.