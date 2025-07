firenze notte di fuoco maxi incendio a quaracchi auto e camper in fiamme a campi

Firenze, 25 luglio 2025 – Doppio intervento tra giovedì sera e venerdì mattina dei vigili del fuoco per due incendi scoppiati il primo a Firenze in via San Piero a Quaracchi, in una proprietĂ , il secondo a qualche chilometro di distanza, in via del Paradiso a Campi Bisenzio. PRESSPHOTO I vigili del fuoco del comando di Firenze, con rinforzi anche da Prato, sono intervenuti dalle 22:25 in via San Piero a Quaracchi, in una strada bianca che costeggia il Fosso Macinante, per un incendio all'interno di una proprietĂ . Il rogo, ben visibile anche da lontano, ha coinvolto automezzi, baracche, camion, svariate cassette in plastica ed altro materiale e rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

