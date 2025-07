Firenze l’arena cinematografica a Villa Bardini continua fino al 24 agosto

Firenze, 25 luglio 2025 – Continua fino al 24 agosto con un ricco carnet di proposte la programmazione di “ Cinema in villa”, l’arena estiva fiorentina con vista panoramica sulla città, sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, l’Associazione Culturale Musart e con il patrocinio del Comune di Firenze. Ingresso dalle ore 20,45, inizio proiezioni ore 21,15. Il biglietto costa solo 5 euro, la programmazione è a cura della Fondazione culturale Niels Stensen. Confermati i giovedì per le famiglie, con biglietti gratuiti su prenotazione (obbligatoria) e confermata la rassegna “Cinema Revolution” sostenuta dal Ministero della Cultura in collaborazione con il comparto cinematografico, con biglietti a 3,50 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, l’arena cinematografica a Villa Bardini continua fino al 24 agosto

In questa notizia si parla di: firenze - villa - bardini - arena

Firenze, Angeli del Bello in azione per ripulire la cappella di Villa il Casone - Firenze, 12 maggio 2025 – Intervento tempestivo dei Custodi del Bello per ripristinare il decoro della ex cappella di Villa il Casone, in via Villamagna.

Firenze, i Negramaro incontrano i giovani del Progetto Villa Lorenzi - Firenze, 26 maggio 2025 – In attesa di calcare il palcoscenico del Mandela Forum il prossimo 12 ottobre col loro tour autunnale nei palasport, i Negramaro si sono concessi una giornata a Firenze davvero speciale.

Firenze, al via la stagione di Villa Vittoria Cultura tra innovazione e grandi ospiti - Firenze, 23 maggio 2025 - Villa Vittoria Cultura si prepara ad affrontare la nuova stagione 2025, forte del successo delle edizioni precedenti e con l’intento di continuare a offrire alla propria città e al territorio una proposta culturale sempre più ricca e variegata.

Cinema in villa! Dall'8 luglio al 24 agosto torna l'arena estiva con vista su Firenze Terrazza Belvedere - Giardino Bardini - Ore 21:15 Cosa ti aspetta: · Giovedì GRATIS per famiglie · Film d'autore e novità estive · Pellicole in lingua originale · Aperitivo co Vai su Facebook

Firenze, l’arena cinematografica a Villa Bardini continua fino al 24 agosto; Dal Chiardiluna a Villa Bardini: tutti i cinema estivi di Firenze; Firenze, torna l’arena estiva ‘Cinema in villa’ con vista sulla città.

Firenze, l’arena cinematografica a Villa Bardini continua fino al 24 agosto - Sulla terrazza belvedere del Giardino Bardini il film campione d’incassi “Jurassic World – la Rinascita”, anteprime, i grandi titoli italiani e internazionali della stagione e i giovedì a ingresso gra ... Riporta lanazione.it

‘Cinema in Villa 2025’, torna l’arena estiva con vista su Firenze - Dall’8 luglio al 24 agosto sulla Terrazza Belvedere del Giardino Bardini Riceviamo e pubblichiamo. Come scrive expartibus.it