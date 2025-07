Firenze incendio in un deposito a Quaracchi | fiamme e fumo visibili da lontano

Firenze, 25 luglio 2025 – Un violento incendio si è sviluppato in serata a Firenze in via dei Cattani (zona di Quaracchi), secondo le prime ricostruzioni avrebbe interessato principalmente un deposito di materie plastiche. L’incendio è partito in maniera violenta e dalla zona interessata si è alzata una colonna di fumo visibili da distante, così come le fiamme del rogo. Subito è cominciato un tam tam sui social tra video, foto e informazioni confuse. Sono ancora frammentarie le ricostruzioni dell’accaduto, al momento non risulterebbero persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, incendio in un deposito a Quaracchi: fiamme e fumo visibili da lontano

