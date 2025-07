Firenze | incendio in deposito a Quaracchi Distrutti dalle fiamme camper auto e baracche foto

Sul posto inviate 3 squadre, con il supporto di 3 autobotti, un carro aria, una kilolitrica con 25.000 litri di acqua inviata dalla sede aeroportuale. Impegnativa l'opera dei Vigili del fuoco in quanto l'incendio esteso si propaga su più fronti

In questa notizia si parla di: firenze - incendio - deposito - quaracchi

