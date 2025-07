Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte – Dal Brasile tentano Nzola e Beltran Piace Zortea

Firenze, 26 luglio 2025 - La Fiorentina si prepara a un fine settimana di valutazioni e strategie sul fronte mercato, con diverse operazioni da portare a conclusione. Al centro dell'attenzione c'è il rinnovo di Moise Kean (scatenato con una doppietta in amichevole contro la Carrarese): nella giornata di giovedì le parti si sono incontrate e il dialogo è stato positivo. C'è volontà reciproca di proseguire insieme, anche se restano da definire alcuni dettagli come la durata del contratto (in ballo il 2029 o il 2030), la clausola rescissoria (la società vorrebbe ritoccarla verso l'alto) e l'ingaggio, con il giocatore che chiede qualcosa in più rispetto ai 4 milioni più bonus proposti.

La Fiorentina affonda il colpo: intesa raggiunta! - La Fiorentina chiude un colpo in entrata: trovata l’intesa definitiva per l’acquisto di un calciatore Mosse decisive in casa Fiorentina sul fronte calciomercato.

Il Venezia batte un colpo salvezza, Fiorentina superata 2-0 dai gol di Cantè e Oristanio - VENEZIA-FIORENTINA 2-1 MARCATORI: 15'st Candé, 23'st Oristanio, 32'st Mandragora.. VENEZIA (3-5-2): Radu 7; Schingtienne 6.

Candé e Oristanio firmano il colpo del Venezia: Fiorentina piegata 2-1 - Venezia, 12 maggio 2025 – Scatto salvezza del Venezia che piega 2-1 la Fiorentina e dopo quasi otto mesi si porta al quartultimo posto superando di una lunghezza Empoli e Lecce.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte – Dal Brasile tentano Nzola e Beltran. Piace Zortea - La Fiorentina è ancora alle prese con il rinnovo di Kean, ma non perde di vista le possibili cessioni degli attaccanti in esubero. Riporta sport.quotidiano.net

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Torna la suggestione Kessie. Per l'attacco c'è Siwe - Nuova idea per l'attacco che porta in Francia, al centravanti classe 2001 del Guingamp. Secondo msn.com