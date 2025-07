Fiorentina doppietta di Kean contro la Carrarese | 2-0 Bene anche Dodò Gosens e Fazzini Ora tournée in Inghilterra

Moise Kean spumeggiante: segna la doppietta fra un tempo e l'altro, permette alla Fiorentina di battere anche la Carrarese (2-0) ma soprattutto d√† l'impressione di avere in serbo molti gol nella stagione che sta per sbocciare. Inciso: il suo procuratore Lucci sta discutendo con la societ√† il rinnovo del contratto, sulla base di un ingaggio che potrebbe superare i 4,5 milioni l'anno. E lui, Moise, d√† sicuramente una mano al suo rappresentante con un piglio gi√† da partita ufficiale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it ¬© Firenzepost.it - Fiorentina, doppietta di Kean contro la Carrarese: 2-0. Bene anche Dod√≤, Gosens e Fazzini. Ora tourn√©e in Inghilterra

In questa notizia si parla di: fiorentina - doppietta - kean - carrarese

Fiorentina-Betis 2-1 LIVE: doppietta di Gosens - All’Artemio Franchi, il match valido per i quarti di Conference League tra Fiorentina-Betis: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina-Betis, valevole per la semifinale di Conference League 2024/2025.

Fiorentina, peccato: rimonta il Betis ma cede nei supplementari (2-2). Non basta la doppietta di Gosens. Pagelle - Su un tiraccio di Kean che finisce fuori al 18' del secondo tempo supplementare sfuma il sogno della Fiorentina di arrivare alla terza finale di Conference League.

Doppietta Kean: la Fiorentina batte 2-0 la Carrarese nella terza amichevole stagionale; La Fiorentina di Pioli va: Kean non perdona, doppietta e Carrarese ko; Fiorentina, doppietta di Kean contro la Carrarese: 2-0. Bene anche Dodò, Gosens e Fazzini. Ora tournée in Inghilterra.

Kean già in grande spolvero: doppietta in amichevole con la Fiorentina - 0 la Carrarese in un'amichevole disputata questa sera allo stadio Curva Fiesole del centro sportivo Viola Park, a Bagno a Ripoli. Secondo tuttosport.com

Fiorentina-Carrarese 2-0, Kean già in forma campionato. Cori e striscioni per Pioli - Doppietta del centravanti, già in buona condizione. Da msn.com