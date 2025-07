Fiorentina-Carrarese 2-0 Kean già in forma campionato Cori e striscioni per Pioli

Firenze, 25 luglio 2025 - Vince ancora la Fiorentina, al Viola Park stavolta va ko la Carrarese, che si appresta a disputare il quarto campionato di Serie B della sua storia, dopo quello dello scorso anno concluso senza affanni in ottica salvezza. Pioli ribalta la Fiorentina rispetto alla gara di Grosseto di ventiquattro ore prima. Davanti a De Gea ci sono Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri, terzetto che in questo momento sembra quello titolare. Dodo e Gosens sulle corsie laterali, in mediana trovano posto Fagioli e Richardson. A ridosso di Kean ci sono Fazzini e Ndour, reduci entrambi dall'Europeo Under 21 con la Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Carrarese 2-0, Kean già in forma campionato. Cori e striscioni per Pioli

