finisce fuori strada con il suv ferito giorgetto giugiaro

Giorgetto Giugiaro, 86 anni, imprenditore italiano e designer di celebri modelli di auto, è rimasto ferito in un i ncidente stradale, avvenuto in tarda mattinata, nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di Arzachena. Da quanto si apprende dai quotidiani locali, Giugiaro è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Olbia. L'uomo era a bordo.

