Fine vita la Corte Costituzionale ha detto no all’aiuto di terze persone

La Consulta ha detto no all’intervento di terzi sul fine vita: “Accettabile solo l’autosomministrazione” Con la sentenza n. 132, la Corte ha dichiarato inammissibili (cioè non accettabili) le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze, che chiedeva di cambiare l’articolo 579 del Codice penale. Questo articolo punisce chi uccide una persona anche se questa ha dato . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fine vita, la Corte Costituzionale ha detto no all’aiuto di terze persone

