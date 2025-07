Fine vita la Consulta boccia la richiesta sull'eutanasia legale | cosa dice la sentenza

Il tribunale di Firenze aveva chiesto che nei casi di suicidio assistito potesse essere il medico a dare il farmaco letale al paziente, se questo non può prenderlo da solo perchĂ©, ad esempio, è paraplegico. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso, ma non ha detto definitivamente di no: ecco cosa dice la sentenza.

L’Ue punta allo stop totale al gas russo entro il 2027: cosa dice la tabella di marcia della Commissione - La Commissione europea ha pronta una roadmap in piĂą fasi per interrompere completamente la dipendenza energetica da Mosca, bloccando l'importazione di gas e petrolio ed eliminando gradualmente l'energia nucleare russe.

Qual è il numero socialmente accettabile di partner sessuali? Ecco cosa dice il nuovo studio - Qual è il numero socialmente accettabile di partner sessuali? 4 o 5 per gli uomini, 2 o 3 per le donne.

Bufera Gasperini e tifosi in rivolta: contatto Pasalic-Kone, cosa dice il regolamento - Atalanta-Roma non è finita: continuano le polemiche per la decisione di Sozza dopo l’intervento del VAR.

Fine vita, la Consulta dice no all'intervento di terzi: "Accettabile solo l'autosomministrazione" - La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso di una paziente toscana affetta da sclerosi multipla, impossibilitata a somministrarsi il farmaco per il suicidio assistito a causa della totale paralisi

Cancellare notizie da Google, cosa dice la sentenza della Cassazione num. 14488/2025 - 14488 del 30 maggio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto all'oblio a un