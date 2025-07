Fine vita Fontana | se maggioranza per nuova legge nessun problema

Roma, 25 lug. (askanews) - "Da presidente della Camera ritengo che nel momento in cui c'è una maggioranza che vuole approvare una legge di questo tipo, non c'è nessun problema". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla cerimonia del Ventaglio, parlando del ddl sul fine vita attualmente all'esame del Senato. "Devo dire la veritĂ , sullo Ius scholae mi sembra che ci siano piĂą problemi anche all'interno della maggioranza, su questo vedo il percorso abbastanza complicato" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fine vita, Fontana: se maggioranza per nuova legge, nessun problema

In questa notizia si parla di: maggioranza - fine - vita - fontana

Crisi politica ad Avellino, l’opposizione: “Una maggioranza in frantumi, mettiamo fine a questo strazio” - Questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è svolta un’assemblea pubblica promossa dalla coalizione “Per Avellino”, composta dai gruppi Si Può, Controvento e Sinistra Italiana.

Fine vita, maggioranza al lavoro per un testo condiviso: basta con la “propaganda toscana” - “Stiamo lavorando in Comitato ristretto per arrivare a un testo il più possibile condiviso sul fine vita “.

Fine vita, no della maggioranza al suicidio assistito: “Presto la legge per le cure palliative”, plauso della Chiesa - Sul fine vita arriva la svolta da parte della maggioranza di governo. Che dice no al suicidio assistito ma si appresta a portare in aula(dal 17 luglio) un disegno di legge che prevederà l’aumento delle cure palliative per i malati terminali.

Con la sentenza di primo grado pronunciata oggi dal Tribunale di Reggio Emilia, si chiude una fase lunga e dolorosa che ha segnato profondamente il dibattito pubblico e la vita della nostra Comunità . Cadono quasi tutte le accuse formulate nell’ambito dell’in Vai su Facebook

Fine vita, Fontana: se maggioranza per nuova legge, nessun problema; Boscoreale, rinasce il Circolo Sociale Polivalente di Piazza Pace; Associazioni e giuristi: «Il ddl sul Fine vita è incostituzionale».

Fine vita, Fontana: se maggioranza per nuova legge, nessun problema - (askanews) – “Da presidente della Camera ritengo che nel momento in cui c’è una maggioranza che vuole approvare una legge di questo tipo, non c’è nessun problema”. Scrive askanews.it

Fine vita: Fontana, 'se c'è maggioranza nessun problema, Camera farà sua parte' - "Nel momento in cui c'è una maggioranza che vuole approvare una legge di questo tipo, non c'è nessun problema. Come scrive lanuovasardegna.it