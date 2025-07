Fine vita dalla Consulta un nuovo no all’eutanasia | la storia di una Libera malata di sclerosi multipla

La Corte costituzionale ha detto no all’eutanasia per mano di un medico e lo ha fatto con la sentenza che riguarda il caso di Libera, una donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla progressiva, completamente paralizzata e impossibilitata a autosomministrarsi il farmaco. La donna è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: eutanasia - libera - sclerosi - multipla

“Sono paralizzata e chiedo l’eutanasia”, il caso di “Libera” arriva alla Consulta - “Libera sta soffrendo a livelli insopportabili a causa della malattia e di ulteriori complicazioni, attende con urgenza l’intervento della Corte costituzionale per poter porre fine alle proprie sofferenze”.

Il dramma di Libera alla Consulta: "Sono paralizzata, voglio l’eutanasia" - Libera, nome di fantasia scelto da una donna toscana di 55 anni, vorrebbe essere davvero libera. Di decidere della sua vita.

Gra Bretagna, via libera della Camera dei Comuni all'eutanasia - L'iniziativa era giĂ stata approvata in prima lettura dai deputati a novembre, ma c'erano state forti divisioni bipartisan.

Per la prima volta la Corte Costituzionale affronterà il tema dell’eutanasia. Al centro il caso di Libera, donna toscana affetta da sclerosi multipla, che non può autosomministrarsi il farmaco letale. Il racconto su #SkyInsider Vai su X

Giornalista e consigliera dell’Associazione Coscioni, da 25 anni conviveva con la sclerosi multipla e aveva ottenuto il via libera dall’Usl Umbria I Vai su Facebook

Fine vita, la Consulta vieta ad una donna toscana malata di sclerosi multipla di ricorrere all'eutanasia; Fine vita, dalla Consulta un nuovo “no” all’eutanasia: la storia di una Libera malata di sclerosi multipla; Laura Santi è morta.

Fine vita, la Consulta vieta ad una donna toscana malata di sclerosi multipla di ricorrere all'eutanasia - In questo modo, la Corte costituzionale, dichiara inammissibile l'intervento attivo di un'altra persona nella somministrazione del farmaco in caso di suicidio assistito ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it

Decisione della corte costituzionale blocca richiesta di eutanasia attiva per malati gravissimi - La Corte costituzionale italiana respinge il ricorso dell’Associazione Coscioni sul diritto all’assistenza al suicidio, bloccando l’eutanasia attiva e rilanciando il dibattito su cure palliative e tut ... Come scrive gaeta.it