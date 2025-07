Fine Vita Consulta | Inammissibile far somministrare il farmaco da altri

Il caso specifico sottoposto alla Consulta riguarda una donna malata di sclerosi multipla e paralizzata dal collo in giĂą. Per la Consulta questa potrebbe accedere ad un macchinario per l'auto-somministrazione, che potrebbe essere garantito dall'SSN. Si riaccende quindi il dibattito sul ruolo della sanitĂ pubblica nelle procedure di fine vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fine Vita, Consulta: “Inammissibile far somministrare il farmaco da altri”

