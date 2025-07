Filippo Megli il ritorno del leader della 4×200 azzurra

Finalista mondiale e primatista italiano nei 200 stile libero a Gwangju 2019, Filippo Megli è tornato protagonista dopo anni complicati a causa di problemi fisici. Nelle ultime due stagioni, Megli ha alzato il suo livello, ritrovando continuità e diventando ancora una volta il punto di riferimento della staffetta 4×200 stile libero italiana, oggi tra le squadre più promettenti del nuoto azzurro grazie al perfetto mix di giovani talenti ed esperti consolidati. Nell’intervista esclusiva con Aglaia Pezzato per Swim Zone, Filippo racconta il suo percorso, la rinascita, gli obiettivi per i prossimi Mondiali e il lavoro di squadra dietro ai successi della 4×200. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Filippo Megli, il ritorno del leader della 4×200 azzurra

NUOTO – Filippo Megli, l’uomo delle staffette in partenza per Singapore - Dai suoi primi record giovanili (1’45?67 nei 200 sl!) al ruolo da protagonista in staffette azzurre medagliate, Filippo ci racconta come costruisce tecnicamente la sua prestazione e quali emozioni lo guidano verso Mondiali?2025.

