Figli estorcono soldi a due madri a Crotone con soprusi e violenze casi di inferno domestico

Due uomini fermati a Crotone per violenza domestica: misure cautelari e arresti grazie all’intervento della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Figli estorcono soldi a due madri a Crotone con soprusi e violenze, casi di inferno domestico

In questa notizia si parla di: crotone - figli - estorcono - soldi

Insulti e lesioni davanti ai figli, poi viola il divieto di avvicinamento all'ex: 45enne in manette a Crotone - Un uomo è stato arrestato a Crotone per maltrattamenti dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

Figli estorcono soldi a due madri a Crotone con soprusi e violenze, casi di inferno domestico.

Figli estorcono soldi a due madri a Crotone con soprusi e violenze, casi di inferno domestico - Due uomini fermati a Crotone per violenza domestica: misure cautelari e arresti grazie all’intervento della Polizia di Stato. Si legge su virgilio.it