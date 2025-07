Fifa-Fifpro, scontro totale sul tema calendari e non solo! Dopo le accusse della Fifpro, arriva la replica della confederazione. Ecco cosa √® successo. √ą ormai guerra aperta tra la FIFA e il sindacato mondiale dei calciatori Fifpro. Le recenti accuse mosse dalla Fifpro, in particolare a fine Mondiale per Club, sono state seguite da una risposta decisamente dura da parte della FIFA, guidata da Gianni Infantino, che si dice ‚Äúdelusa‚ÄĚ dal comportamento del sindacato. La FIFA accusa la Fifpro di essersi sottratta ai ‚Äúripetuti inviti a sedersi al tavolo del dialogo‚ÄĚ e afferma che le azioni intraprese dalla federazione vanno ben oltre le richieste avanzate dal sindacato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fifa-Fifpro, scontro totale sul tema calendari e non solo! Dopo le accusse della Fifpro, arriva la replica. Ecco cosa è successo