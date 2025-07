Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta lunedì c’è de Magistris

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo appuntamento con il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta – V edizione. Lunedì 28 luglio, alle ore 20:30, nella splendida cornice di Villa Fondi, ospiteremo Luigi de Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, per la presentazione del suo libro “Poteri occulti” (Paper First). A intervistare de Magistris sarĂ Marco Russo, con gli interventi dell’attrice Rosaria De Cicco e di Jamal Qaddorah, rappresentante della comunitĂ palestinese in Campania. Un evento a ingresso libero e gratuito, organizzato con il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento, nell’ambito della rassegna “Estate Blu 2025 – Davanti al Golfo di Surriento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

