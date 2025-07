Festival delle storie 2025

Dal 25 al 31 Agosto 2025! Scopri la magia delle narrazioni al Festival delle Storie, l’evento culturale che anima la Valle di Comino dal 2009.Nel cuore della suggestiva Valle di Comino, il Festival delle Storie sorge come un faro culturale, illuminando la regione con la magia delle narrazioni sin. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: storie - festival - magia - narrazioni

Quando un brand è senza tempo ’Timeless Festival’ sbarca a Sarzana: "Le storie dei nostri imprenditori" - Si svolgerà a Sarzana il festival che vuole celebrare storie e brand senza tempo, con incontri e tavole rotonde al Teatro Impavidi ed experience alla scoperta del territorio.

Il Mangialibri, parte il festival per piccoli divoratori di storie - Storie poetiche, fiumi che crescono seguendo le stagioni dell’infanzia, bauli che come per incanto contengono il mare e i suoi abitanti, ma anche piccole isole che stimoleranno la fantasia e il delicato racconto di una coppia di uccellini con il loro uovo.

Dalla Kalsa alla Noce torna Narra-Zone, il Festival di storie dei quartieri che racconta Palermo e i suoi abitanti - Dall'8 al 17 maggio, il progetto Traiettorie Urbane porta performance, arte e momenti di ascolto nei quartieri Kalsa, Sant’Erasmo, Zisa, Noce e Danisinni, dando spazio al protagonismo dei giovani.

PULA BUSKERS FESTIVAL, 17-19 LUGLIO, PULA (CA) Circo, teatro di strada, comicità , magia e teatro di figura sono gli ingredienti del Pula Buskers Festival, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva isolana. Consapevoli dell’importanza e d Vai su Facebook

Pedalando tra le storie: teatro e comunità nei borghi delle Valli; Il principe, la rondine e il gigante: al Teatro Atlante spettacolo di narrazione e magia; Nuovi Tropici: nasce a Roma il festival dedicato all’esplorazione del reale meraviglioso nella letteratura.

Narrazioni Parallele Festival tra Bardonecchia, Forte di Fenestrelle e Fondazione Merz - Dal 4 agosto al 21 settembre prende vita Narrazioni Parallele Festival, un percorso artistico che si snoda tra Bardonecchia, il monumentale Forte di Fenestrelle, la più grande fortezza alpina d’Europa ... mentelocale.it scrive

v NARRAZIONI PARALLELE FESTIVAL - Rockol - Dal 4 agosto al 21 settembre va in scena Narrazioni Parallele Festival tra Bardonecchia, il Forte di Fenestrelle, la più grande fortezza alpina d’Europa, e la Fondazione Merz di Torino, cuore ... Lo riporta rockol.it