Festival del lago Maggiore Chiostri e palazzi storici diventano palcoscenici

Da domani fino al 23 agosto torna il “ Festival Lago Maggiore Musica “ ideato da GioventĂą Musicale d’Italia. La rassegna unisce grandi nomi della musica italiani e internazionali con giovani musicisti giĂ premiati nei concorsi piĂą prestigiosi e acclamati dalla critica. I concerti sono ospitati in luoghi mozzafiato: chiostri, palazzi storici, abbazie ed eremi si aprono al pubblico per un’esperienza che fonde arte, paesaggio e le due sponde del lago quella piemontese e la lombarda. La rassegna si apre ad Arona, con la serata inaugurale presso Casa Usellini che vede protagoniste le violiniste Mariam Abouzahra e Nora Emödy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival del lago Maggiore. Chiostri e palazzi storici diventano palcoscenici

