Festa in ricevitoria Vinti 2 milioni al Gratta e Vinci

La dea bendata, questa volta, ha fatto tappa a Segrate, dove la cliente di una ricevitoria locale si è portata a casa 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 20 euro. È stata una giocata super fortunata quella della donna, che ha acquistato il tagliando alla tabaccheria di via Monzese 66. Il biglietto, della serie "Maxi miliardario new", ha premiato la sua acquirente con la corposa vincita. Due milioni di euro rappresentano uno dei premi della fascia più alta previsti per questa tipologia di tagliando, che ha un costo di 20 euro e la cui vincita massima arriva a 5 milioni di euro. "La fortunata è una cliente abituale del nostro locale, se lo meritava - dice Alessia Saccone, dipendente della ricevitoria -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa in ricevitoria. Vinti 2 milioni al Gratta e Vinci

In questa notizia si parla di: milioni - ricevitoria - gratta - vinci

Festa in ricevitoria. Vinti 2 milioni al Gratta e Vinci; Segrate, con un Gratta e Vinci da 20 euro si porta a casa 2 milioni; Cinque milioni a Settimo: di nuovo un colpo da sogno col “Maxi Miliardario” al Gratta e Vinci.

Gratta e vinci da 2 milioni con un biglietto da 20 euro: «È un ... - La fortuna bacia Merano, in provincia di Bolzano (Alto Adige), dove un fortunato giocatore ha vinto 2 milioni di euro grazie ad un Gratta e vinci. Si legge su corriereadriatico.it

Gratta e vinci da 2 milioni con un biglietto da 20 euro: «È un ... - del Maxi Miliardario New ha fatto felice un cliente abituale della ricevitoria di via Roma 276, spiegano i titolari: ... Come scrive leggo.it