Festa in città in onore del patrono San Giacomo

Oggi, la città di Cesenatico festeggia la ricorrenza del patrono San Giacomo, con la tradizionale processione della statua del santo lungo le due rive del porto. Per i fedeli e molti residenti è un giorno di festa, in cui si sta assieme in famiglia e si seguono le iniziative organizzate dai volontari della parrocchia di San Giacomo Apostolo sul porto canale. Tuttavia ci sono anche tanti cesenaticensi che proprio in questi giorni, inclusa la festa del patrono, continuano a lavorare in bar, ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari. Il programma della festa del patrono prevede una messa solenne celebrata nella storica chiesa alle 21, da don Gian Piero Casadei, parroco di San Giacomo, e altri sacerdoti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa in città in onore del patrono San Giacomo

Narni, festa del patrono San Giovenale: tutti gli appuntamenti della giornata - Narni si appresta a rendere gli onori al proprio patrono San Giovenale. Oggi, 3 maggio, per i narnesi è dunque una giornata molto importante e non solo da un punto di vista religioso.

Darfo, accoltellarono 19enne in piazza durante la festa del patrono: due ventenni arrestati per tentato omicidio - Darfo (Brescia), 14 maggio 2025 – La sera dello scorso 15 febbraio al termine dei festeggiamenti per il patrono San Faustino un 19enne nordafricano era stato accoltellato in pieno centro, in piazza Mercato.

La festa del patrono, il bel tempo premia la Fiera. Il ?miracolo? di San Ciriaco (morto nel 363 d.C.) che parla FOTO/VIDEO - ANCONA - La Fiera di San Ciriaco datata 2025 spezza la tradizione, che vuole gli stand aperti tra nuvole e pioggia.

Cesenatico festeggia il patrono san Giacomo. Città in festa domani, 25 luglio. Alle 21 Messa e processione

