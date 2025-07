Festa dei Rossi all' Isolotto a un mese dalla vittoria Per noi e per il quartiere è una soddisfazione VIDEO

Una festa che non si ferma quella dei Rossi di Santa Maria Novella. A distanza di un mese dalla finale del 24 giugno scorso, contro i Verdi di San Giovanni, si festeggia ancora. Nel corso della serata di ieri, giovedì 24 luglio, in piazza dell'Isolotto molte persone si sono riunite per celebrare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: festa - rossi - isolotto - mese

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la festa total pink per il battesimo di Gabriella - Lo scorso weekend la piccola Gabriella, la seconda figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, si è battezzata e per l'occasione è stata organizzata una maxi festa a tema: ecco tutti i dettagli e i look della cerimonia.

Calcio Seconda categoria. Staggia in festa per una salvezza senza giocare i play-out. La svolta con il cambio di allenatore da Pacciani a Rossi - Lo Staggia ha festeggiato la permanenza diretta nel campionato di Seconda. Il team neroverde, nel girone E, ha confermato il proprio spazio in categoria senza il ricorso alle gare della post season.

Vasco Rossi, Ascensione e Festa della Repubblica: settimana da bollino rosso - Traffico in aumento sulla rete di Autostrade Alto Adriatico per la ricorrenza dell’Ascensione che richiamerà questo fine settimana sulle coste del Friuli Venezia Giulia e del Veneto migliaia di turisti in particolare dall’Austria.

La Latteria da Pucci. Ludwig · TROPICANA (feat. Boro). GIOVEDÌ 24 LUGLIO! FESTA IN PIAZZA PER I ROSSI Anche quest’anno se portato a casa @francescopucciofficial_ e tutto lo staff vi aspetta in piazza all’Isolotto per festeggiare come si deve i @ Vai su Facebook

Festa dei Rossi all'Isolotto a un mese dalla vittoria. Per noi e per il quartiere è una soddisfazione \ VIDEO; Tutte le piazze del Primo Maggio. Contro le morti e per la pace. Cortei, musica e impegno civile; Ieri sera festa degli Azzurri.

Up Isolotto, la festa sociale tra sport, amicizia e solidarietà - Incendio Perugia Incidente mortale Cane fuggito Fuochi d'artificio Versilia Caldo Matrimonio di comodo. Lo riporta lanazione.it