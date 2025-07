Ferrero scelte green per trainare lo sviluppo

Oltre il 90% degli ingredienti principali mappati sino all'origine con punte del 94% per le nocciole e del 97% per cacao e olio di palma, il 92,1% degli imballaggi progettati per essere riciclabili, emissioni di Scope 1 e 2 ridotte del 21,7% con l'obiettivo di dimezzare le emissioni di gas ad effetto serra entro il 2030, il 90% dell'elettricit√† per la produzione e lo stoccaggio proveniente da fonti rinnovabili. Questi sono i principali risultati raggiunti dal gruppo Ferrero enunciati nel suo sedicesimo Rapporto di Sostenibilit√† 2024. ¬ęLa sostenibilit√† √® profondamente radicata nella strategia a lungo termine di Ferrero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Ferrero, scelte "green" per trainare lo sviluppo

