Ferrara madre aggredisce due educatrici all’asilo | indagini in corso

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione in una scuola dell’infanzia, due insegnanti finiscono al pronto soccorso. Momenti di alta tensione in una scuola dell’infanzia di Ferrara, dove una madre avrebbe aggredito fisicamente due educatrici dopo un acceso confronto sulla gestione dei propri figli. L’episodio, riportato da Il Resto del Carlino, è ora al centro di un’indagine da parte dei Carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire l’accaduto e identificare formalmente la donna responsabile. La dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe originato da una discussione tra la madre e una delle insegnanti, sfociata rapidamente in violenza fisica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ferrara, madre aggredisce due educatrici all’asilo: indagini in corso

In questa notizia si parla di: ferrara - madre - aggredisce - educatrici

Ferrara, tiene corpo madre in garage per continuare ad avere pensione - Il corpo senza vita di una donna di novant'anni è stato ritrovato avvolto nel cellophane e nascosto in un garage di un'abitazione a Scortichino, frazione di Bondeno, in provincia di Ferrara.

Orrore a Ferrara: nasconde il corpo della madre incellofanato in garage per incassare la pensione - Secondo quanto emerso dalle prime indagini la donna sarebbe morta lo scorso gennaio. Il figlio, 54 anni, avrebbe deciso di non denunciare il decesso e di occultare il corpo della madre per continuare a percepire la pensione dell’anziana.

Nel garage aveva il cadavere della madre morta da mesi avvolto nel cellophane: orrore a Ferrara - Il terribile ritrovamento lunedì pomeriggio a Scortichino, nel territorio comunale di Bondeno. Al momento l’ipotesi è che l'anziana donna sia morta ma poi messa nel garage di casa dai parenti per continuare a intascare la pensione.

Ferrara, madre entra nell'asilo dei figli e aggredisce due educatrici; Ancora violenza a scuola: a Ferrara mamma aggredisce due educatrici. Il dirigente scolastico annuncia querela; Aggressione in una scuola dell'infanzia a Ferrara: una madre in preda all’ira picchia due educatrici.

Ferrara, entra nell’asilo dei figli e aggredisce due educatrici che finiscono in ospedale - La dirigente: “Ha cominciato ad insultare il corpo docente per cose davvero futili”, poi spinte e botte. Scrive msn.com

Ferrara, madre entra nell'asilo dei figli e aggredisce due educatrici - A Ferrara, in un plesso che comprende una scuola per l'infanzia e un micronido - Segnala msn.com