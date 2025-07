Fermato venditore abusivo di pesce | multa e sequestro delle merce

Un cittadino, sorpreso a vendere prodotti ittici abusivamente, è stato individuato dalla polizia municipale e multato per oltre 8mila euro (vista anche l’assenza della notifica all’Asl competente, necessaria per il trasporto di alimenti). All’uomo è stata contestata la vendita senza un’adeguata abilitazione e senza concessione di posteggio tra le varie frazioni di Vinci, di almeno quattro chilogrammi di salmoni, totani, gallinelle e merluzzo. Merce che teneva esposta in contenitori di polistirolo nel bagagliaio della propria auto. "I controlli della polizia municipale che abbiamo avviato nelle frazioni del nostro territorio per rendere le nostre strade più sicure stanno portando i loro frutti – ha commentato il sindaco di Vinci Daniele Vanni a seguito dell’azione condotta dagli agenti – grazie all’attività della Municipale, in questi mesi sono state riscontrate varie infrazioni al Codice della strada opportunamente sanzionate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

