Ferito a colpi di lama da tre persone vaga nel piazzale adiacente il parco I passanti chiamano i soccorsi

ANCONA – Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 luglio, la Croce gialla è intervenuta in piazzale Martelli, dove un ragazzo di 20 anni, originario del Pakistan, ha raccontato di essere stato aggredito la notte prima all'interno del vicino Parco del Cardeto da tre sconosciuti. Notate le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

