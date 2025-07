Felice Casson si ricorda di Carlo Nordio | Forse ha dimenticato la sua storia

L’ex magistrato Felice Casson è stato per vent’anni a Venezia collega dell’attuale ministro Carlo Nordio. E ricorda benissimo la lettera contro la separazione delle carriere che il Guardasigilli ha firmato nel 1994: «Ma io non lo firmai, non perchĂ© non fossi d’accordo, semplicemente non ero iscritto all’Associazione magistrati, non ho mai fatto parte di alcuna corrente». Casson non capisce perchĂ© Nordio dica che ha cambiato idea dopo il suicidio di un indagato: «Cosa c’entra con la separazione delle carriere?», dice a Concetto Vecchio che lo intervista per Repubblica. Nordio e Casson. Nordio, ricorda Casson, «ha iniziato come giudice in tribunale nel 1978, molti anni dopo è passato a fare il pubblico ministero. 🔗 Leggi su Open.online