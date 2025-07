Fedrigoni c’è cauto ottimismo | Cig ordinaria fino al 22 agosto

Cartiere Fedrigoni, convocato dal sindaco Daniela Ghergo il tavolo Permanente del Lavoro per il 4 agosto prossimo, invitato l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, oltre ai sindacati e alle associazioni di categoria. Ma intanto le forti preoccupazioni dei sindacati sono in parte ridimensionate dopo l’ultimo incontro con l’azienda. "È stata aperta – spiegano le segreterie regionali Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Carta e Stampa, insieme alle Rsu di Fabriano e Rochetta – la cassa integrazione ordinaria per il periodo dal 18 al 22 agosto, nei reparti Mt, Eclose e filigranisti. Contestualmente, è stato condiviso il calendario delle chiusure estive che prevede dal 12 al 16 agosto la fermata generale degli impianti per ferie collettive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fedrigoni, c’è cauto ottimismo: "Cig ordinaria fino al 22 agosto"

In questa notizia si parla di: agosto - fedrigoni - ordinaria - cauto

Fedrigoni, c’è cauto ottimismo: Cig ordinaria fino al 22 agosto.

Fedrigoni, c’è cauto ottimismo: "Cig ordinaria fino al 22 agosto" - Le sigle sindacali soddisfatte per l’accordo sul premio ma rimane alta l’attenzione per i ricollocamenti temporanei. Riporta ilrestodelcarlino.it

Fedrigoni: ferie e cassa integrazione, 3 settimane stop agosto - Soddisfazione per l'accordo sul premio di risultato, preoccupazione per la conferma della vendita della macchina F3, per il ricorso alla cassa integrazione ad agosto e per i numeri alti delle mancate ... Secondo ansa.it