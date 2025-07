Mentre i Mondiali di nuoto di Singapore entro nel vivo delle gare in vasca, fino al 3 agosto, qui in Italia c’è chi il cloro ce l’ha ancora nel sangue. Federica Pellegrini oggi non gareggia più, ma chi pensa che abbia rallentato non ha capito niente. La più grande nuotatrice italiana di sempre ha cambiato corsia, ma non ritmo: la sua vita è ancora scandita da disciplina, alimentazione equilibrata, movimento costante, progetti per i più giovani e sì, power nap salvifici. «La mia giornata alimentare è più o meno la stessa di quando gareggiavo», ha raccontato a GQ. «Una buona colazione, il pranzo, la merenda — spesso con un caffè, che adesso è irrinunciabile — e poi la cena. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Federica Pellegrini non si è ritirata, si è reinventata: «Non ho più fame di medaglie, ma di sogni»