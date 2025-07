Febbre del Nilo Perrella Cotugno | Nessun allarme ma è importante proteggersi dalle zanzare

Napoli torna a fare i conti con la Febbre del Nilo, un’infezione virale trasmessa dalle punture di zanzara che, negli ultimi giorni, ha registrato 8 nuovi casi anche in Campania. Di questi 4 pazienti versano in condizioni gravi e sono ricoverati nei reparti di rianimazione degli ospedali Moscati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Febbre del Nilo, Otto casi. Quattro in rianimazione: «Scatta la prevenzione» - Virus West Nile: sono almeno 8 i casi clinici di infezione conclamata in Campania, che hanno dato luogo ad altrettante ospedalizzazioni a causa di forme neuroinvasive.

“Trasmettono la febbre del Nilo”. Allarme zanzare in Italia, la scoperta dei ricercatori in questa città - Torna la paura per la Febbre del Nilo in Italia. Un gruppo di zanzare infette è stato individuato in un centro abitato, alimentando il timore di un possibile focolaio.

Febbre del Nilo, due casi nel Lazio: si tratta di due persone di Latina - Nel Lazio è stato accertato il primo caso di West Nile e un altro caso sospetto in attesa di verifica.

Febbre del Nilo, Perrella (Cotugno): Non c'è nessun allarme, ma bisogna difendersi dalle zanzare; West Nile in Campania, il virologo del Cotugno: «Qualche problema per gli immunodepressi»; Nuovi casi di West Nile, controlli e disinfestazioni.

Febbre del Nilo, Perrella (Cotugno): "Non è un’influenza estiva, serve massima attenzione" - Sulla situazione interviene Alessandro Perrella, primario del reparto di malattie infettive del Cotugno, che richiama l’attenzione sull’importanza di una diagnosi tempestiva e sulle misure di ... Secondo napolitoday.it

Febbre del Nilo. Più controlli all’ospedale Cardarelli: 2 ricoverati al Cotugno - L’ospedale Cardarelli ha potenziato le misure di sorveglianza e prevenzione contro la febbre West Nile, con le attività di disinfestazione ... Segnala internapoli.it