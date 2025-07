FC 25 | Evoluzione Bestia attivata Beast Mode Activated

Su EA Sports FC 25 è arrivata Modalità Bestia attivata, una nuova Evoluzione FUTTIES pensata per attaccanti puri. Velocità , potenza e forza bruta: questa EVO è perfetta per chi vuole dominare fisicamente l'area di rigore. Nel corso dell'anno vi forniamo tutte le informazioni chiave per creare le vostre evoluzioni, nella guida troverete: Requisiti: le caratteristiche, come overall, statistiche etc, che devono avere le card per poter seguire quel particolare percorso di evoluzione. Sfide: Gli obiettivi da superare per ottenere l'upgrade. Potenziamenti: Le modifiche che l'evoluzione apporta alle card.

In questa notizia si parla di: evoluzione - bestia - attivata - beast

