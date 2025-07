Fatture false per 15 milioni di euro La Finanza blocca lo schema cinese

Società con partite Iva ’apri e chiudi’, fatture false per quasi 15 milioni e aziende di ‘contornò intestate a prestanome. Questo è il "sofisticato meccanismo di frodi fiscali" scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Emilia e portato avanti, almeno dal 2019, da una società cinese - a capo dell’intera organizzazione - in un capannone industriale del distretto ceramico della zona. Dopo aver reperito documenti contabili e diverso materiale utile alle indagini, le fiamme gialle hanno appurato che, tramite una serie di condotte illecite, il gruppo è riuscito ad ottenere ingenti risparmi d’imposta, sfruttando il tradizionale meccanismo delle società ‘apri e chiudì, e allo stesso tempo ad immettere sul mercato prodotti finiti a prezzi altamente concorrenziali, a danno dell’economia reale del settore della lavorazione della ceramica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fatture false per 15 milioni di euro. La Finanza blocca lo schema cinese

