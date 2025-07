Fatou muore a 11 anni in piscina mentre era in gita con l' oratorio | a processo quattro persone

Fatou Sarr aveva 11 anni quando morì nel giugno 2024 durante una gita organizzata dall'oratorio di Caravaggio, in provincia di Bergamo. La piccola si sentì male mentre nuotava nel parco acquatico Acquaneva di Inzago, in provincia di Milano e morì poco dopo all'ospedale di Bergamo. Per questo. 🔗 Leggi su Today.it

Fatou muore a 11 anni in piscina mentre era in gita con l'oratorio: a processo quattro persone; Fatou, la bimba morta annegata in piscina a Inzago durante la gita con l’oratorio di Caravaggio. Il prete: “Mi sono allontanato per un caffè”; È morta la piccola Fatou, la bambina di 11 anni soccorsa in piscina durante la gita con l'oratorio. Il sospetto sul gioco finito male.

Annegata in piscina durante la gita dell’oratorio di Caravaggio: il ... - Caravaggio, 17 aprile 2025 – Per Fatou Sarr, appena arrivata in Italia dal Senegal, era la prima gita in piscina, con gli amici appena conosciuti nell’ambiente dell’oratorio di Caravaggio ... Lo riporta ilgiorno.it

