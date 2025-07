Nella tradizione del pensiero politico e filosofico occidentale, la famiglia è stata a lungo concepita come il luogo del privato, del vincolo naturale e spesso dell’esclusione dallo spazio pubblico. Da Hegel ad Arendt, passando per Hobbes, i pensatori moderni le hanno riconosciuto una funzione morale o biologica, ma sempre distinta – e talvolta contrapposta – alla dimensione dell’azione politica e del bene comune. Parlandone in termini ben più mondani, potremmo dire che la famiglia, come nucleo, tende a identificarsi con il bene collettivo solo nella misura in cui quest’ultimo tuteli la sua stessa sopravvivenza come entità o istituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fantastici Quattro – Gli Inizi: come una famiglia può salvare l’umanità intera