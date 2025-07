Fantastici Quattro – Antitesi | la First Family secondo Neil Adams

Viene da chiedersi cosa abbia pensato Tom Breevort quando ricevette la richiesta di potere realizzare una storia dei Fantastici Quattro nientemeno che da Neil Adams. Il nome di Adams appartiene all’empireo del fumetto, luogo riservato ai grandi maestri della nona arte, un destino manifesto che Adams ha potuto vivere pienamente. Celebre per il suo lavoro sul Cavaliere Oscuro e osannato come parte della coppia Adams – O’Neill per la strepitosa run di Lanterna VerdeFreccia Verde, la scelta di Adams di cimentarsi con la First Family marveliana non può che essere scaturita dal profondo amore dell’autore per questi quattro splendidi esseri umani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

