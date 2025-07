Fantastic four affrontano il peggior incasso dell’mcu in oltre 10 anni in un paese

risultati del botteghino de "the fantastic four: first steps" e implicazioni per il mcu. Il nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro, intitolato "The Fantastic Four: First Steps", sta incontrando delle difficoltĂ nel mercato internazionale, in particolare in Cina, uno dei principali mercati di riferimento per i blockbuster hollywoodiani. Nonostante le recensioni positive e un buon riscontro tra pubblico e critica, i risultati al box office evidenziano alcune criticitĂ che potrebbero influenzare gli sviluppi futuri dell'universo cinematografico Marvel. andamento delle vendite e ricezione critica.

