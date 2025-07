Fano Jazz By the Sea 2025 Nielsen la polistrumentista

Fano Jazz By The Sea apre oggi con una serie di appuntamenti al Jazz Village. Alle 19 dj set di Cheff, che darĂ il via al Jazz Village Opening Party, mentre alle 19.45 alla Cupola Geodetica, si ascolteranno musiche e parole di Boris Vian, grazie alla Stanza della Poesia e alle voci di Marco Florio e Eugenio Schiavo. Alle 21.30, sullo Young Stage, il gruppo PS5, guidato dal polistrumentista napoletano Pietro Santangelo; alle 23 ancora dj set, con Sgio-Sgia. PS5 è un quintetto che sotto la guida del suo poliedrico leader percorre la strada di una ricerca multiculturale eletta a principio compositivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano Jazz By the Sea 2025. Nielsen la polistrumentista

In questa notizia si parla di: jazz - fano - polistrumentista - nielsen

Come cresce la creatura di Pedini “Fano Jazz by the Sea“ fa 30 anni - Adriano Pedini, trent’anni di direzione artistica di Fano Jazz by the Sea. Un bilancio... "Aver mantenuto fede all’idea originaria – dice Pedini – di proporre un’offerta culturale complessa come un festival jazz, superando ostacoli e pregiudizi senza piegarsi alle logiche della programmazione commerciale più facile, è di per sé un traguardo importante.

#musicaEdintorni Si svolgerĂ dal 25 al 31 luglio la 33^ edizione di Fano Jazz by the Sea, 43 concerti, alcuni in esclusiva italiana, con 150 musicisti che si esibiranno in sei luoghi diversi. Alla Rocca Malatestiana saranno ospitati gli artisti del Main Stage. Ida Ni Vai su Facebook

Fano Jazz By the Sea 2025. Nielsen la polistrumentista; Al via Fano Jazz By The Sea 2025; Fano Jazz By The Sea: il programma dal 25 al 27 luglio.

Jazz By the Sea. Concerti d’autore dal sorgere del sole a notte inoltrata - Musica dall’alba a notte inoltrata, alla XXXIII edizione del Fano Jazz By The Sea, da stasera al 31 luglio con ... Segnala msn.com

Fano s’immerge nel Jazz. Da venerdì al 31 luglio una carrellata di artisti: ben 150 provenienti da tutto il mondo - La musica jazz sta per invadere ogni angolo di Fano: fervono i preparativi per la 33° edizione di Fano Jazz By The Sea che proporrà 43 concerti, 150 musicisti provenienti da tutto il ... Scrive msn.com