Famosissimo conduttore difende Raoul Bova | Quello che gli hanno fatto è una barbarie

Negli ultimi giorni, Raoul Bova è stato travolto da una bufera mediatica a causa della diffusione di alcuni messaggi vocali privati, che lo avrebbero coinvolto in un presunto scambio con Martina Ceretti, influencer con cui si vocifera abbia avuto una relazione. I contenuti, resi pubblici da Fabrizio Corona, si sono presto trasformati in materiale da meme, imitazioni e prese in giro social. In mezzo al silenzio generale del mondo dello spettacolo, c’è stato però chi ha deciso di esporsi apertamente per difendere l’attore. È stato Salvo Sottile, conduttore televisivo e giornalista, a prendere posizione senza giri di parole, attirando l’attenzione e accendendo un dibattito molto acceso sul tema della privacy violata. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Famosissimo conduttore difende Raoul Bova: «Quello che gli hanno fatto è una barbarie»

In questa notizia si parla di: raoul - bova - famosissimo - conduttore

Rocío Muñoz Morales e quel dettaglio piccante su Raoul Bova - Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Rocío Muñoz Morales ha raccontato l'inizio della sua relazione con Raoul Bova, concentrandosi soprattutto sulla loro "prima volta"

Pausa di riflessione per Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales? No, anzi va tutto bene - Raoul Bova e RocÍo Muñoz Morales sarebbero da tempo in crisi, anche se hanno fatto di tutto per smentire la notizia.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Raoul Bova abbiamo fatto l’amore in inglese” - Rocío Muñoz Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”.

Caos con De Rensis: la rivelazione su Garlasco in diretta e il conduttore costretto a chiudere i microfoni Vai su Facebook

Stefano De Martino, i messaggi a Rocío Muñoz Morales dopo la crisi con Raoul Bova: il rumor; Stefano De Martino consola Rocio Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova: «La invita a fare aperitivi fuo; Ascolti tv ieri mercoledì 25 giugno chi ha vinto tra Isola dei Famosi, Raoul Bova e Chi l'ha visto.

Famosissimo conduttore difende Raoul Bova: «Quello che gli hanno fatto è una barbarie» - Raoul Bova è finito al centro di una bufera per colpa di Fabrizio Corona, che ha pubblicato dei suoi audio privati: un conduttore lo difende. Secondo donnapop.it

Bova “lasciato solo” dai colleghi dopo audio privato: l’intervento di un noto conduttore - Il caso di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales e dell'audio privato diffuso da Fabrizio Corona ha portato all'intervento di un noto conduttore. Si legge su donnaglamour.it