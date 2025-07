Famiglia Berlusconi e Tajani | un punto di incontro

Al prossimo Consiglio nazionale di Forza Italia verrĂ proposta una piccola e rilevante modifica allo statuto del partito: i coordinatori regionali non saranno piĂą nominati dal leader, ma eletti dagli iscritti. Una scelta che, a suo modo, segna un cambio di passo nella gestione interna, con l’obiettivo di rafforzare la collegialitĂ e promuovere il rinnovamento. La piccola riforma, a quanto apprende il Foglio, è sostenuta dalla famiglia Berlusconi, perchĂ© punta a coinvolgere maggiormente la base e a rendere il partito piĂą aperto e partecipativo. E’ un segnale di discontinuitĂ rispetto al modello verticistico che ha caratterizzato la storia del partito azzurro, e che a Marina Berlusconi e a Pier Silvio Berlusconi non è mai piaciuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Famiglia Berlusconi e Tajani: un punto di incontro

Il Papa e l’asse conservatore Trump-Berlusconi-Vaticano su aborto e famiglia. Pedrizzi: “Una lezione attuale” - “Nel giorno in cui si apre il Conclave in Vaticano e gli analisti si esercitano sulle possibili influenze della politica sulla designazione del nuovo Pontefice va ricordato che l’amministrazione Trump, rifiutando l’Agenda 2030 dell’ONU, ha di fatto riaffermato che l’aborto non è un diritto internazionale e che la famiglia naturale è il fondamento della società .

La famiglia Berlusconi vende il Monza: “Abbiamo speso davvero tanti soldi per il sogno di Silvio” - Paolo Berlusconi annuncia la volontĂ di cedere il club brianzolo, si è chiusa un'epoca. "Con la morte di Silvio, che era il vero centro di questo progetto, è arrivato il momento di cedere la societĂ ".

Tajani: “Lo ius scholae non è una mia priorità. Io in perfetta sintonia con Pier Silvio Berlusconi” - Il segretario di Forza Italia dopo le parole del figlio del Cavaliere: “Io ho detto solo qual è la nostra posizione. msn.com scrive

Francesca Pascale: "Il tempo dei Tajani e dei Gasparri è finito, la famiglia Berlusconi entri a gamba tesa" - Intervista con l'attivista ed ex compagna del Cav: "Ho rispetto per il vicepremier, ma rappresenta il passato, il suo è un partito senza un'idea di ... Lo riporta huffingtonpost.it