Fallisce l’impresa dell’uomo volante | ammaraggio d’emergenza sulla Manica

L’“uomo volante” ci ha riprovato, ma questa volta la Manica ha avuto la meglio. Il francese Franky Zapata, 46 anni, inventore visionario ed ex campione di jet ski, è stato costretto oggi a un ammaraggio d’emergenza durante il tentativo di attraversare il Canale della Manica a bordo del suo nuovo velivolo personale, l’ Air Scooter. Il decollo era avvenuto regolarmente dalle coste francesi con l’obiettivo di atterrare a Dover, nel Regno Unito. Ma poco dopo l’inizio del volo, un problema tecnico al motore ha obbligato Zapata a interrompere la traversata. L’ammaraggio è avvenuto in sicurezza e l’inventore è stato recuperato illeso da un’imbarcazione di supporto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fallisce l’impresa "dell’uomo volante": ammaraggio d’emergenza sulla Manica

In questa notizia si parla di: manica - uomo - volante - ammaraggio

Idee Regalo Natale 2024 Giubbotto Uomo Uomo Autunno Inverno Cardigans Cerniera Intera Giacca Maglione Maglia Manica Lunga Cardigan Cappotto Invernale Foderato In Pile Caldo Maglione Cardigan Felpa – idea regalo inter - Si avvicina un compleanno e siete alla ricerca di una idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: cappotto uomo invernale lana giacca doppio petto uomo giacca invernale uomo taglie forti cappotto uomo corto invernale giubbotto trench uomo corto giacche uomo giubbotto invernale uomo lungo giacca invernale lavoro uomo peacoat cappotto imbottito uomo cappotto invernale uomo giacca pelle uomo invernale giacca uomo raincoat 1/2 zip giacca invernale giacca riscaldata uomo lavoro 100 grammi uomo gilet swat uomo piumino uomo lungo vestito elegante uomo gilet uomo sportivo giacca trapuntata uomo softshell uomo militare piumino d oca giubbotto pelle uomo aviatore giacca softshell uomo softshell cardigan nero uomo giacca cuoco uomo giacca uomo giacca bianca uomo soprabito uomo invernale trench uomo invernale taglie forti giubbotti invernali uomo firmati hoodie uomo giacca imbottita uomo trench uomo lungo invernale felpa uomo con cappuccio invernale giacca in pelle giubbotto con pelliccia uomo giacca invernale uomo lunga giacca impermeabile uomo giacca nera uomo colletto gilet lavoro uomo giubbotto riscaldato uomo giacca lunga da uomo in pelle felpata e lana vintage giacca da caccia pellicce ecologiche giacca uomo casual mantello nero senza cappuccio giacca catarifrangente uomo giubbotto uomo invernale lungo trench uomo corto autunno giacca invernale elegante uomo giubbotto uomo nero cappotto gotico uomo poncho uomo invernale uomo tasselli per cappotto esterno giacca pelle rossa uomo jacket parka uomo giubbotti uomo cappotto elegante uomo invernale gilet jeans uomo giubbotto invernale uomo pelle giacca in pelle giubbotto da neve uomo giacca di lana uomo giacca trekking uomo invernale giacca elegante invernale uomo promozioni cappotti giubotto uomo giubbotto invernale lavoro uomo giubbotto riscaldato uomo moto giacca neve uomo giacca scozzese giacca invernale in pelle e cotone giaccone uomo tasselli per cappotto giacconi invernali uomo steampunk uomo piumini uomo 100 grammi giacca uomo trench uomo corto invernale giacca uomo taglie forti Peso articolo?:? 600 grammi Disponibile su Amazon.

Offerte Di Natale Giubbotto Uomo Invernale Uomo Autunno Inverno Cardigans Cerniera Intera Giacca Maglione Maglia Manica Lunga Cardigan Cappotto Invernale Foderato In Pile Caldo Maglione Cardigan Felpa – idea regalo inter - Non riesci a resistere all’ultima idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: giacca da uomo elegante invernale panciotto lana invernale uomo giubbotto piumino uomo invernale piumino leggero uomo abbigliamento militare uomo giubbotto jeans imbottito uomo giubbotto lavoro giubbotto neve uomo giacchetto uomo mezza stagione giacca aviatore uomo montone uomo piumino doppio invernale piumino nero lucido uomo giubbotto riscaldato uomo cappotto lungo uomo trench uomo lungo taglie forti giubbotto invernale ragazzo felpe uomo firmate parka uomo giacca moto uomo giacchetto invernale uomo boy camo coat giacca uomo invernale elegante taglie forti uomo cappotto cammello teddy coat giubbotti invernali giubbotto invernale uomo bianco cappotto giacca trekking uomo giubbotto uomo invernali giacca uomo nera piumino nero uomo giacca calda uomo cappotto uomo invernale lungo gilet uomo lavoro invernale giacca 100 grammi uomo long coat men uomo giacca da piumino uomo invernale giubbotto caldo uomo giubbotto da uomo invernale piumino leggero uomo gilet pile uomo trench uomo invernale taglie forti cardigan uomo lana vintage cappotto invernale bambina giubbotto lucido uomo piumini ragazzo piumino smanicato uomo giacca in pelle uomo giacca uomo lavoro poncho invernale uomo giacca cargo uomo giubbino leggero uomo giacca vintage giacca in pelle da aviatore giubbotto da lavoro giacca uomo bottoni cardigan uomo lana con cerniera giubbotto caldo uomo giacca scamosciata uomo giacca lana giacca 100 grammi uomo cappotti uomo giubbino uomo inverno gilet lavoro uomo giacca riscaldata uomo lavoro giacca pelle uomo moto piumino smanicato uomo giacca montagna uomo cappotto invernale uomo giacca blazer oversize giacca uomo mezza stagione giacca pelle uomo vintage giubbotto lana uomo giubbotto con pelo uomo giubbotto invernale lavoro uomo cardigan lungo giacca invernale uomo piumino panciotto uomo giacca con pelo uomo piumini lunghi uomo giacca inverno uomo felpa one piece giacca di pelle rossa giubbotto tiro a volo gilet uomo lana cappotto corto uomo invernale Peso articolo?:? 636 grammi Disponibile su Amazon.

LDZYXY Offerte Natale Giubbotto Uomo Cardigan Da Uomo Lavorato a Maglia Con Cerniera Intera Giacca Stand Collare Classico Felpa Manica Lunga Giacca Pullover Con Zip Invernale – idea regalo inter - Oggi vogliamo segnalarvi una bella idea regalo. Siete a caccia di una idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: pelliccia bianca gilet uomo sportivo piumino uomo nero frac uomo cintura cappotto giubbotto zavorrato 30 kg felpa invernale uomo cardigan uomo lana con cappuccio giubbotto pelle invernale uomo giacca cerata uomo cardigan uomo lana vintage cappotti bottoni giaccone uomo invernale poncho impermeabile trench uomo invernale soprabito elegante cappotto impermeabile lungo giubbotto lungo invernale uomo giubbotto giacca lavoro gilet alta visibilità uomo piumino uomo parka uomo invernale giacca casual tinta unita in maglia patchwork con cerniera, cardigan uomo lana con cerniera giubbotto da lavoro giubbotto uomo invernale giacche di lana uomo mantello diavolo uomo piumini leggeri uomo 100 grammi cardigan uomo invernale colorati giacca elegante invernale uomo poncho antipioggia con tasca pelliccia bianca giubbotto invernale uomo con pelo vestito militare uomo giacca verde uomo giacca lavoro uomo giacca lucida piumini uomo 100 grammi cappotto montone uomo giacca tattica uomo militare invernale cardigan uomo lana pesante piumini giacca uomo raincoat 1/2 zip giubbotto invernale ragazza piumino in lana d’agnello giubbotto di pelle uomo poncho antipioggia con tasca giacca pelle rossa uomo giubbotto zavorrato 10 kg giacconi invernali uomo taglie forti gilet uomo piumino giubbotto lana uomo piumino ragazzo steampunk uomo piumino leggero uomo giacca a vento uomo giaccone uomo invernale pesante giacca in pelle giacca lunga da uomo in pelle felpata e lana vintage cappotto uomo invernale firmato giubbotto uomo invernale giubbotto tecnico uomo invernale trench uomo lungo nero piumino da lavoro uomo cappotto con cappuccio uomo giacca leggera uomo giacche pile uomo giubbotto zavorrato 10 kg giacca uomo invernale giubbotti uomo invernali di marca scontati felpe uomo firmate giubbotto alta visibilità uomo giacca blazer oversize giubbotto riscaldato uomo con cappuccio felpe da lavoro uomo giacca uomo militare giacche invernali uomo eleganti Peso articolo?:? 594 grammi Disponibile su Amazon.

Fallisce l’impresa dell’uomo volante Franky Zapata: ammaraggio d’emergenza sulla Manica; FOTO: Fallisce exploit sulla Manica dell'uomo volante Franky Zapata.

Fallisce l’impresa "dell’uomo volante" Franky Zapata: ammaraggio d’emergenza sulla Manica - Franky Zapata ha tentato invano di attraversare lo stretto a bordo del suo nuovo velivolo personale, l’Air Scooter ... Riporta ilgiornale.it

Fallisce exploit sulla Manica dell'"uomo volante" Franky Zapata - Scommessa persa per Franky Zapata, l'inventore francese che ha tentato oggi di attraversare la Manica a bordo di una sorta di piccolo elicottero chiamato 'Air scooter'. Come scrive ilgiornale.it