Fallisce il Tavolo di conciliazione in Comune Polizia Locale in sciopero

Si è svolto ieri il Tavolo di conciliazione con l’Amministrazione Comunale di Latina in continuità con il Tavolo aperto il 21 luglio presso la Prefettura, per lo stato di agitazione del Corpo di Polizia Locale.Allo stesso orario il Comune aveva convocato la Cils Fp di Latina per un incontro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Movida in piazza Muzii, primo vero tentativo di conciliazione tra esercenti e residenti: tutti attorno a un tavolo - Il confronto c'è stato ed è stato anche animato, ma mai aggressivo, anzi alla fine propositivo. Sulla movida in piazza Muzii si tenta e forse per la prima volta, di aprire una strada convergente e lo si fa con un tavolo cui siederanno non solo gli esercenti e i rappresentanti delle istituzioni.

